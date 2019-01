Un travesti marroquí busca refugio en Europa al "desenmascararlo" la policía

El 'escándalo' se remonta a la noche del 31 de diciembre. Cuando regresaba de una fiesta de fin de año, Chafiq Lafrid, de 33 años, tuvo un leve accidente de tráfico en el centro de Marrakech pero no quiso parar en el lugar del suceso, lo que provocó la intervención de la policía para echarle el alto.

"Paré el coche, pero no quise abrir la ventanilla porque iba vestido de mujer y tenía miedo de la gente que se había concentrado en el lugar, así que el policía rompió el cristal de la ventanilla del coche y me sacó a empujones", cuenta por teléfono a Efe desde Marrakech.

Agregó que en lugar de protegerle de la "muchedumbre", los agentes le hicieron fotos que difundieron junto a imágenes de sus propios documentos personales, que comenzaron a circular por las redes sociales.

Chafiq, originario de la ciudad de Juribga, en el centro del país, vive en Marrakech desde hace siete años y trabaja como administrativo en una clínica privada.

"Este incidente me ha afectado muchísimo. He decidido irme de todas maneras a un país europeo que respete mi opción sexual. Soy así de siempre y no puedo cambiar de forma de ser", precisó el hombre que sirvió también en las Fuerzas Armadas Reales durante once años.

Chafiq declaró sufrir daños psicológicos y físicos a raíz del incidente por lo que ha obtenido una baja de médica de un mes.

"Ni a un criminal se le trata así. Mi familia no sabía de mi orientación sexual y ahora está conmocionada", subrayó.

Las fotos y vídeos de Chafiq, con un vestido de noche azul mientras era empujado por agentes de seguridad y recibía insultos de los transeúntes, han circulado de forma masiva por las redes sociales y las aplicaciones de comunicación.

La Fiscalía acusó al hombre únicamente por intento de fuga en accidente de tráfico, mientras que la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) ha dictado sanciones disciplinarias contra cuatro oficiales que intervinieron en el suceso por atropello a su intimidad.

Según un comunicado de la DGSN, los cuatro agentes, dos de ellos de alto rango, han sido castigados con medidas que llegan hasta la suspensión temporal de sus funciones por "no tomar las medidas necesarias para proteger los datos personales" de una persona bajo custodia policial.

La dirigente del Movimiento Alternativo de Libertades Individuales (MALI), Betty Lachgar, explicó a Efe que su organización está orientando a Chafiq para que consiga salir de Marruecos, y ha comenzado por ayudarle a obtener un pasaporte, además de ayudarle a "gestionar sus contactos con la prensa".

"Millones de personas han visto el vídeo. Ni siquiera se puede cambiar de barrio porque es propietario de la casa en la que vive y no tiene otra adonde ir", precisó Lachgar, que añadió que Chafiq no es un militante, sino que hasta el incidente desconocía que hubiera en Marruecos un movimiento de defensa de los LGTB.

La homosexualidad está criminalizada en Marruecos por el artículo 489 del Código Penal que castiga con una pena de entre seis meses y tres años a "quien cometa un acto impúdico contra natura con un individuo de su mismo sexo", y también recibe una gran reprobación de la sociedad y de sectores políticos conservadores.

El travestismo, sin embargo, no está contemplado en ningún artículo legal.

Los tribunales marroquíes emiten condenas contra quienes atacan a los homosexuales para enviar el mensaje de que la Justicia es la única parte con competencia si se produce algún tipo de perturbación social.

En agosto de 2015, por ejemplo, el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Fez, en el centro del país, condenó por "violencia y daño intencionado" a cuatro meses de cárcel a dos jóvenes que trataron de linchar a un hombre travestido en medio de una multitud.

El por entonces ministro de Justicia el islamista Mustafa Ramid defendió que los agresores fueran procesados pero al tiempo exhortó a los homosexuales a que dejasen de "provocar a la sociedad".

En agosto de 2017, Ramid, en su actual cartera de Derechos Humanos, calificó de "basura" a los homosexuales en una conversación con periodistas que al parecer no sabía que estaba siendo grabada.