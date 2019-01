Trump se regodea de su falta de popularidad en Europa y destaca que fue elegido por los estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha regodeado este jueves de su falta de popularidad en Europa y ha destacado que fue elegido por los estadounidenses, no por los europeos, para ocupar su actual cargo.

"No he sido elegido por europeos sino por estadounidenses, por los contribuyentes estadounidenses", ha aseverado el magnate neoyorquino, que ha expresado que considera que no estaría haciendo su trabajo si fuese popular en Europa.

No obstante, Trump ha expresado que considera que su discurso populista tendría buenos resultados si se presentase para ocupar un cargo público en Europa. "Podría ser la persona más popular de Europa", ha manifestado.