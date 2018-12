Guardianes

El Estado de derecho es un principio que presupone no solo el principio de legalidad (‘rule of law’), sino también los principios de control jurisdiccional (‘judicial review’), rendición de cuentas (‘accountability’) y constitucionalismo (‘constitucional state of law’). Un amplio número de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas afirma que el Estado de derecho en el plano interno es un valor necesario y debe ser aplicado universalmente. Y en más de una decena de resoluciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (diplomacia preventiva y transformadora) ha exigido, junto al cese de las violaciones de los derechos humanos, la democratización y la construcción del Estado de derecho para prevenir aquellas y lograr una paz estable.