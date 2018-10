Merkel: "Este mandato será el último como canciller"

La canciller alemana, Angela Merkel, ha confirmado este lunes que no buscará su reeleción como presidenta de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) en diciembre y ha anunciado que su actual mandato como jefa de Gobierno, el cuarto, será el último.

"En primer lugar, en el próximo congreso de partido de la CDU en diciembre en Hamburgo, no me presentaré de nuevo como candidata para presidir la CDU", ha dicho en rueda de prensa, en la que ha asegurado que tomó esta decisión durante el verano. Merkel preside la CDU desde el año 2000.

"En segundo lugar, este cuarto mandato será el último mío como canciller alemana. En las elecciones federales de 2021, no me presentaré de nuevo como candidata a canciller, ni como candidata para el Bundestag y (...) no buscaré ocupar ningún otro cargo público", ha añadido.