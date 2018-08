Merkel condena los brotes de violencia xenófoba en Alemania

La canciller, Angela Merkel, se mostró hoy conmocionada e indignada por los brotes de violencia xenófoba en la ciudad germano oriental de Chemnitz tras la muerte en la madrugada del domingo a puñaladas en una reyerta de un ciudadano alemán de 35 años a manos, al parecer, de dos jóvenes de 22 y 23 años de origen iraquí y sirio, respectivamente, ambos detenidos. No hay lugar al acoso y persecución de extranjeros, afirmó la jefa de Gobierno, quien comentó que "disponemos de vídeos que muestran cacerías de personas y grupos de agitadores sembrando el odio y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de derecho". "En ninguna plaza y en ninguna calle deben producirse esos disturbios", advirtió.

Merkel reaccionó así tras la segunda jornada consecutiva de graves altercados en Chemnitz, donde en la tarde y noche del lunes llegaron a reunirse hasta 6.000 ultranacionalistas y neonazis, así como unos 1.500 contramanifestantes de izquierdas, que superaron las previsiones de las autoridades y desbordaron a los 600 agentes antidisturbios, que tuvieron que emplearse a fondo para evitar que ambos grupos llegaran a enfrentarse directamente. Las fuerzas de seguridad registraron 18 manifestantes y dos agentes heridos y anunciaron hoy la apertura de diligencias en 43 casos por agresiones físicas y hacer uso de simbología nacionalsocialista, delito penado por ley.

"No debemos dejarnos intimidar por hooligans vociferantes y matones. No permitamos que nuestras ciudades se conviertan en escenario de acciones de acoso. El odio no puede tener rienda suelta en nuestro país", declaró el presidente federal, Hans Walter Steinmeier, quien subrayó que "solo el Estado es responsable de garantizar la ley y el orden" e instó a los ciudadanos a no secundar "a los autodenominados vengadores".