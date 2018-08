16 enfermeras de un hospital, embarazadas a la vez

La localidad de Mesa, situada en el estado de Arizona, no parece que vaya a tener problemas de natalidad a corto plazo. De manera sorprendente, un total de 16 de enfermeras (que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos de un mismo hospital) están embarazadas a la vez. Ashley Adkins, una de las futuras mamás, publicó recientemente una imagen en Instagram de todas ellas, lo que ha provocado el interés de diversos medios de comunicación.

Estas 16 mujeres suponen el 10% del personal de enfermería de la UCI del hospital Banner Desert. Para celebrar la futura maternidad de todas ellas, este centro médico les regaló una prenda de ropa para bebés a cada una. El primer nacimiento del grupo se espera en septiembre y el último en enero.

Una de ellas, Paige Packard explicó en una rueda de prensa que "un par de ellas se habían sometido a tratamientos de fertilidad. "Así es como terminé enterándome de que todas estábamos embarazadas. Yo estaba como: Oh, bueno, yo no planeé esto. ¿Tenemos algún pacto secreto del que yo no esté enterada?", puntualizó la enfermera.