Sale en libertad la presa que Trump perdonó a petición de Kim Kardashian

"Tengo mucho en lo que ponerme al día con mi familia y estoy con muchas ganas de regresar a mi comunidad y a trabajar", dijo la mujer afroamericana, ante decenas de familiares y simpatizantes.

Por su parte, Trump deseó en un tuit "buena suerte" y "una vida maravillosa" a Johnson, quien fue condenada a cadena perpetua en 1996 por delitos de drogas y lavado de activos, debido a su implicación en una red multimillonaria de tráfico de cocaína.

La petición de clemencia de Johnson se basaba en que esos fueron sus primeros delitos, los cometió en un momento de dificultad económica y, si hoy fuera juzgada por los mismos cargos, la pena sería inferior.

La implicación de Kardashian hizo el caso más visible y llevó a más de 260.000 personas a firmar una petición en internet, incluso antes de que la estrella de las revistas del corazón acaparara las portadas con su reunión con Trump en Washington.

Poco después de ser liberada, Johnson llamó a Kardashian para agradecerle su campaña de movilización a favor de su libertad.

La estrella televisiva aseguró en un tuit que ese contacto telefónico con la liberada será "siempre" uno de sus "mejores recuerdos".

The phone call I just had with Alice will forever be one of my best memories. Telling her for the first time and hearing her screams while crying together is a moment I will never forget.