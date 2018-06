Duterte dice que dimitirá si "todas las mujeres" se lo piden tras su polémico beso a una mujer

Duterte ha dicho que la polémica y criticada escena que protagonizó el domingo en un acto con trabajadores filipinos en la capital surcoreana fue "puro espectáculo" con el que solo pretendía entretener a sus compatriotas. Activistas feministas han criticado su "forma pervertida" de burlarse de las mujeres que le critican por sus comentarios despectivos, algunos de ellos de temas sexuales.

"Si hay suficientes mujeres... Bueno yo me lo pensaría si todas las mujeres firmaran una petición para que yo dimita, yo renunciaría", ha dicho Duterte, en una comparecencia ante los medios a última hora del martes tras regresar de su viaje oficial a Corea del Sur.

Las redes sociales se han llenado de fotos y vídeos de Duterte pidiéndole a una mujer surcoreana no identificada que le besara en los labios en un acto público con trabajadores filipinos expatriados a cambio de darle un libro que tenía en sus manos.

Duterte disfruta con su papel similar al de una estrella de rock aclamada por los filipinos y con la admiración que genera entre los filipinos que viven en el extranjero. El mandatario ha dicho que besar a las mujeres ha sido su "estilo" durante los 22 años que ha ejercido como alcalde de la ciudad de Dávao.

"Durante la campaña en mis días en la Alcaldía, besaba a todas las mujeres ahí, en los labios", ha asegurado el mandatario filipino, de 73 años de edad. "El problema es que ustedes no me conocen", ha añadido. Las polémicas declaraciones de Duterte sobre las mujeres incluyen varias bromas sobre violaciones. Sin embargo, sus declaraciones no han pasado factura a su apoyo popular en Filipinas.

Defensores de los derechos de la mujer en Filipinas han lanzado recientemente una campaña bajo la etiqueta #BabaeAko (Soy una mujer) para dejar claro que no van a aceptar las declaraciones "sexistas" del mandatario filipino.

El consejero legal de la Presidencia filipina, Salvador Panelo, ha afirmado este miércoles que el beso de Duterte muestra su carácter amable y paternalista y ha señalado que mujer disfrutó ese momento. "Ella lo hizo de forma voluntaria y emocionada. Estaba contentísima", ha afirmado, en declaraciones a la cadena de televisión ANC.