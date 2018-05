Salvini no descarta una alianza electoral con M5S y avisa a Berlusconi de que le abandonará si apoya a Cottarelli

"Si Berlusconi vota al gobierno de Cottarelli, adiós a la alianza. El comunicado de ayer era el mismo que el de Renzi, del PD", ha afirmado Salvini, en una entrevista concedida a Radio Capital, según informa el diario 'La Repubblica'.

Tras el fracaso de Guiseppe Conte en su intento por formar un gobierno por el rechazo de Mattarella a su candidato a ministro de Economía, Paolo Savona, Salvini ha dicho que la salida del euro no forma parte del proyecto de la Liga y que tampoco estaba incluida en el 'contrato' firmado con el Movimiento Cinco Estrellas para formar gobierno.

El líder de la Liga ha dicho que no descarta presentarse a las próximas elecciones en coalición con el Movimiento Cinco Estrellas. "El trabajo que hemos hecho juntos se mantienen. Veremos y valoraremos los proyectos pero me gustaría saber qué hace Berlusconi. ¿Savona? No quiero usar su nombre para disparates pero habíamos encontrado una persona que si quisiera, podría estar con nosotros", ha asegurado.

"¿Quién ha dicho que queremos salir del euro?. No está entre nuestros proyectos, ni en el contrato. No estaba en la mente de Savoina", ha subrayado el líder de la Liga tras el rechazo de Mattarella al ejecutivo propuesto por el profesor Guiseppe Conte.

Salvini ha dicho que en su programa se incluía "la revisión del sistema bancario y de los impuestos" y ha lamentado el rechazo a la candidatura de Savona como ministro de Economía. "Podríamos haber puesto a cualquiera pero no habría sido aceptado si fuera del agrado de la comunidad internacional y de algunas cancillerías europeas", ha asegurado, en referencia a la canciller alemana, Angela Merkel.

"Es algo que está fuera del mundo y fuera de la democracia", ha recalcado Salvini, para quien Savona era un ministro que "garantizaba" que Europa "escucharía" a Italia. "Una figura distinta no habría tenido la misma capacidad de ser escuchada", ha añadido.

Sobre la perspectiva de una nueva convocatoria de elecciones parlamentarias, Salvini ha dicho que la Liga estudiará si se alía con el Movimiento 5 Estrellas para presentarse como coalición. "Veremos. Lo analizaremos con los proyectos", ha concluido.