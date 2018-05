Giuseppe Conte, propuesto por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas como primer ministro de Italia

El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, ha revelado este lunes que Giuseppe Conte es el elegido por su partido y por la Liga para liderar el nuevo gobierno italiano, confirmando así las especulaciones de la prensa italiana sobre Conte tras reunirse en el palacio presidencial del Quirinale con el presidente, Sergio Mattarella.

"Giuseppe Conte será un primer ministro político de un gobierno político nombrado por dos fuerzas políticas y con figuras políticas y sobre todo con el apoyo de dos fuerzas políticas respaldadas por votos", ha afirmado Di Maio a su salida del Quirinale.

"No a los cambios de chaqueta. No a las personas que proceden del Grupo Mixto y que entran en otros grupos. Este no era el espíritu que queríamos darle al Gobierno", ha argumentado Di Maio, según recoge la prensa italiana.