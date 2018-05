Experimento a la italiana

Dicen que Italia se convierte a veces en el laboratorio político de Europa. Y allí está a punto de tener lugar, efectivamente, un curioso y tal vez peligroso experimento, la formación de un gobierno al alimón entre la xenófoba Liga Norte de Matteo Salvini y la formación antisistema Movimiento Cinco Estrellas, encabezada por Luigi di Maio. Si la fórmula, como bien podría suceder, resulta ser explosiva, la onda de choque sacudiría los cimientos de la Unión Europa.

Esta gran coalición a la italiana será muy diferente de las que hemos visto en Alemania en los últimos años. No unirá a los dos grandes partidos de centro-derecha y centro-izquierda, pilares de la democracia durante setenta años, sino que se juntarán los extremos. No será una liga de los moderados, sino una yuxtaposición de dos radicalismos que, desde perspectivas en muchos aspectos diametralmente opuestas, quieren sacudir el sistema político cuando no destruirlo totalmente.

La Liga, que es fuerte en el norte de Italia, quería hasta hace poco, desde un particularismo egoísta, independizar las regiones ricas del resto del país y exige ahora drásticas reducciones de impuestos. Cinco Estrellas, en cambio, es fuerte en el sur y entre las clases populares y sus propuestas políticas significan un importante aumento del gasto público. La suma de ambos planteamientos da un déficit fiscal disparado y hasta disparatado.