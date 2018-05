"Disparan a matar contra cualquiera y eso no es lo que nos enseñaron en el Ejército"

Gaza se recupera de la peor matanza sufrida desde la guerra de 2014 después de que Israel matara el lunes a 60 manifestantes en la verja de separación. En total, 111 palestinos han fallecido, la mayoría por disparos, y hay más de 10.000 heridos, según datos del Ministerio de Salud, en las movilizaciones de las últimas seis semanas enmarcadas dentro de la 'Marcha del Retorno' que se exacerbaron con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Entre los muertos hay menores, ancianos y periodistas, que trabajaban con los distintivos de 'Press' en sus chalecos, todos ellos alcanzados por unos francotiradores que "seguro que cargarán todas sus vidas con esas escenas de las que son testigos a través de la mirilla de sus rifles, no pueden dejar de dar vueltas a cada disparo", piensa Nadav Weiman, quien cumplió su servicio militar como 'observador', la figura encargada de ayudar al francotirador en el cálculo y corrección para que su disparo de en el blanco.

Sin embargo, este veterano del Ejército israelí asegura que "el problema no es de quien aprieta el gatillo, el problema es de un Gobierno que defiende que manifestantes desarmados son un objetivo legítimo. El soldado puede decir 'no', pero se enfrenta a la cárcel".

Weiman habla con enfado y disgusto de la situación en Gaza y es uno de los firmantes de una carta abierta en la que cinco ex francotiradores denuncian las reglas de enfrentamiento del Ejército. Pertenece desde 2010 a la organización Breaking The Silence, grupo formado por exsoldados arrepentidos que documentan los abusos que comete el Ejército contra los palestinos, y piensa que en las protestas de Gaza "se han cruzado todas las líneas rojas, a nosotros nos entrenaron para matar a alguien que realmente tuviera la intención y la capacidad de hacer daño. En este tipo de protestas también se puede abrir fuego en la rodilla contra instigadores, pero en caso de que estuvieran desarmados debíamos pedir autorización por radio. Lo que vemos estas semanas es diferente, no sé cuál puede ser la nueva regla porque se dispara a matar contra gente desarmada, contra cualquiera y eso no es lo que nos enseñaron en el Ejército".