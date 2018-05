Trump quiere conseguir "lo antes posible" la financiación para su muro

"Ahora vamos a por la financiación total del muro y vamos a intentar conseguirla lo antes posible", ha afirmado Trump durante una mesa redonda con dirigentes municipales de California favorables a la iniciativa.

El mes pasado Trump amenazó con el "cierre" de la administración federal en septiembre si el Congreso no aprueba más fondos para el muro, lo que significaría el segundo cierre en un año por política migratoria después del breve "cierre" de enero.

En el acto, Trump ha empleado un tono abiertamente hostil con México. "México no hace nada por nosotros", ha espetado. "México habla, pero no hacen nada por nosotros, en especial en la frontera. Desde luego no nos ayudan mucho en comercio", ha argumentado.

México participa junto a Canadá y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) y participan juntos en una candidatura conjunta para acoger el Mundial de Fútbol de 2026.