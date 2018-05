Un insólito postre da la patada a las relaciones entre Japón e Irsrael

Una publicación compartida de segevmoshe (@segevmoshe) el 2 May, 2018 a las 1:04 PDT

"¿En qué estaba pensado?“¿Comen los israelís dentro de zapatos?” “Yo no soy japonés, pero también estaría ofendido. ¡Qué desagradable”... Estos y algunos otros comentarios, miles de ellos de todo tipo, se podían leer en las redes sociales.

El motivo del conflicto es que en pocas culturas está bien visto poner los pies o los zapatos sobre la mesa, pero en japón este hecho es especialmente ofensivo.

Por eso, las caras de el primer ministro japonés Shinzo Abe y su esposa eran todo un poema.

"En ninguna cultura se ponen zapatos sobre la mesa", dijo un diplomático japonés citado por el periódico israelí Yediot Aharonot y añadió que no entendía qué buscaba el cocinero con su invento. "Si era algo con una intención jocosa, no lo encontramos divertido", remarca. Esta fuente se mostró "ofendida" en "nombre del jefe de Gobierno". El chef alegó que el postre no se sirvió en zapatos de verdad sino en esculturas de metal.

En Japón es habitual descalzarse al entrar en casa o en algunos lugares públicos o sagrados. La imagen de los zapatos de los clientes en la entrada, en los restaurantes con tatami, es un clásico.