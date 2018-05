Violadas y quemadas vivas dos adolescentes en India

La 'manada' india está compuesta por decenas de miles de hombres capaces de cometer las atrocidades más viles. Lo demuestran los 40.000 casos de violaciones y de abusos sexuales denunciados cada año por toda la geografía del país de Gandhi. Se traducen en una media de 110 al día . Y aun así son pocos, porque la vergüenza, el estigma, y el miedo propician que miles de mujeres no se atrevan a denunciar. No obstante, hay ocasiones en las que la violencia es tal que son imposibles de silenciar. Dos de ellos han sacudido en los últimos días al Estado de Jharkhand, en el este del país: el jueves y el viernes de la semana pasada, dos adolescentes de 16 y 17 años fueron violadas y quemadas vivas.

La segunda se debatía anoche entre la vida y la muerte con quemaduras en el 95% del cuerpo. "El acusado nos dijo que quería casarse con la víctima, pero que ella no estaba preparada", contaron fuentes policiales anónimas a la BBC. Esa fue justificación suficiente para que el agresor, de 19 años, esperase a que la mujer estuviese sola y entrase a su casa para violarla y prenderle fuego con queroseno. Desafortunadamente, es habitual que los hombres acosen a las mujeres con las que quieren mantener una relación, y que lleguen a violarlas para forzarlas a casarse con ellos, y a matarlas si no acceden.

En el caso registrado el jueves, sin embargo, la intención de los agresores no era contraer matrimonio. Un nutrido grupo de hombres aprovechó que los padres de la víctima, de 16 años, se habían marchado a una boda para violarla en el campo. No la quemaron en un primer momento, así que, cuando su familia regresó, la adolescente les contó lo sucedido. La denuncia de los hechos provocó que el comité vecinal -un organismo que habitualmente imparte una justicia paralela en zonas rurales- condenase a dos de los acusados a hacer 100 abdominales y a pagar una multa de 50.000 rupias (630 euros).

Posible pena de muerte

Aunque esa sentencia es una burla para la víctima, quienes se sintieron enojados con el veredicto fueron los violadores, que agredieron a los padres de la chica por haberlos denunciado y culminaron su crimen prendiendo fuego al hogar de la víctima con ella dentro. "Es un crimen horrible y que merece un duro castigo", afirmó el gobernador de Jharkhand, Raghubar Das, que anunció la concesión de una compensación de 100.000 rupias (1.260 euros) para la familia de la adolescente.

Sus violadores se enfrentarán a la pena capital por asesinato, pero no por violación al ser la víctima mayor de 12 años. Después de las numerosas manifestaciones que han repudiado la violencia contra la mujer desde 2012, cuando una joven estudiante fue violada, torturada, y finalmente asesinada en el interior de un autobús de la capital, Delhi, India decidió incluir la violación de menores entre los crímenes castigados con la pena de muerte, una sentencia que el Tribunal Supremo confirmó para los cuatro criminales de aquel caso. La pena capital pronuncia solo en los casos en que las víctimas sean menores de 12 años. No obstante, multitud de organizaciones se lamentan de que la actitud de la sociedad no ha cambiado sustancialmente a pesar del endurecimiento de las penas.