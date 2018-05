El príncipe Luis y su hermana Carlota, en su primera foto juntos

La primera fue tomada el pasado día 2, el día del cumpleaños de la princesa Carlota, en tanto que la segunda es del 26 de abril, cuando el príncipe tenía apenas tres días de edad.

Las dos imágenes fueron tomadas por la duquesa de Cambridge en el palacio de Kensington.

Esta residencia informó de que los padres están "muy complacidos" de compartir estas fotografías. "Sus Altezas reales quieren agradecer a los miembros del público por los amables mensajes que han recibido después del nacimiento del príncipe Luis, y por el tercer cumpleaños de la princesa Carlota", señaló el palacio en una nota.

No se espera que el recién nacido esté con sus padres en la boda del príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II y hermano del duque de Cambridge, y Meghan Markle, que se celebrará el próximo 19 de mayo en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres. E

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.



This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp