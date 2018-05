Otro vuelo de Southwest, obligado a un aterrizaje de emergencia tras romperse otra ventana

"El vuelo aterrizó sin incidentes en Cleveland y el avión ha sido retirado del servicio para su revisión de mantenimiento", agregó el portavoz, quien indicó además que los empleados de la aerolínea "están trabajando diligentemente para dar cabida a los 76 clientes en un nuevo avión a Newark".

En una declaración posterior, la aerolínea dijo que la cabina mantuvo la presión "ya que hay múltiples capas de paneles en cada ventana" y que técnicamente no se realizó un aterrizaje de emergencia.

@SouthwestAir #WN957 diverts and makes emergency landing in CLE due to busted window pic.twitter.com/OJMZ5KTyMS