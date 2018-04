Trump afirma que se barajan cinco lugares para su encuentro con Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha afirmado que se barajan hasta cuatro fechas y cinco lugares para celebrar el esperado encuentro con el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un , si bien también ha advertido de que dicha reunión "incluso podría no tener lugar".

"Lo estamos haciendo muy bien con Corea del Norte", ha asegurado Trump, durante una entrevista con la cadena Fox News en la que ha defendido, entre otras cuestiones, el reciente viaje a Pyongyang del jefe de la CIA, Mike Pompeo, candidato a secretario de Estado.

Trump ha explicado que Pompeo viajó sin tener en su agenda el encuentro con Kim, que finalmente se produjo y duró más de una hora. "Tenemos imágenes increíbles de los dos hablando y reuniéndose que me encantaría difundir", ha afirmado el mandatario.

Este viernes, Kim Jong-un se verá con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, y la cumbre con Trump está prevista para finales de mayo y principios de junio. El presidente de Estados Unidos ha reiterado que las autoridades norcoreanas "quieren reunirse", a falta de cerrar los detalles.

Trump ha matizado, no obstante, que la reunión "podría no tener lugar" o concluir antes de tiempo. "Podría pasar que me saliese al poco tiempo, con respeto, pero podría pasar", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en la entrevista.