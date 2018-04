Un ataque medido

El raid de Occidente contra Siria no modifica la situación estratégica en el país. No estamos ni tan solo un paso más cerca del fin de la guerra ni mucho menos de una paz verdadera. Esta ofensiva puntual no tiene ningún valor estratégico y ni siquiera entorpece el creciente control del territorio por parte del régimen de Al Asad y sus aliados rusos e iraníes. Pero Trump, Macron y May se sentían en la obligación de cumplir con la promesa de intervenir ante un ataque químico. Lo han hecho de una forma contenida y siempre pensando en mantener bajo control las consecuencias. Para empezar, el Pentágono ya previno a Moscú la semana pasada. Por eso, los rusos no han tratado en ningún momento de interceptar los proyectiles occidentales con sus propias defensas antiaéreas, como habían anunciado. Y tras concluir la operación, Washington se ha apresurado a subrayar, que se ha tratado de «ataques puntuales». También la reacción de Moscú ha sido prudente: Putin ha condenado el golpe, pero no ha amenazado con represalias.