Guerra de insultos entre el "mafioso" de Trump y el "soplón" de James Comey

"James Comey es un probado SOPLÓN y MENTIROSO. Virtualmente todo el mundo en Washington pensaba que debía ser despedido por el trabajo horrible que hizo hasta que, de hecho, fue despedido. Filtró información CLASIFICADA, por lo que debería ser procesado. Mintió al Congreso bajo juramento", clamó Trump.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....