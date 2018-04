Asfixia y espuma por la boca en las víctimas de otro supuesto ataque químico en Siria

Cerca de 500 personas han sido tratadas por estos síntomas en centros médicos de Duma, varias de las cuales han fallecido, según el comunicado.

"Los síntomas informados indican que las víctimas se ahogaron por la exposición a sustancias químicas tóxicas, muy probablemente un elemento organofosforado", sostiene el comunicado.

Las ONG afirmaron que poco después del ataque, ocurrido a las 19.45 hora local (16.45 GMT) del sábado, se produjeron nuevos bombardeos con barriles explosivos en las inmediaciones del hospital que estaba recibiendo a los heridos, lo que dificultó la salida de las ambulancias.

La SAMS y los "cascos blancos", grupo que trabaja en áreas controladas por los rebeldes, dijeron que han documentado cerca de 200 ataques con armas químicas en Siria desde 2012.

La ciudad de Duma es la última de la región de Guta Oriental que aún está bajo el control de los rebeldes, después de que las fuerzas gubernamentales hayan conseguido hacerse con la mayor parte de esa zona de las afueras de Damasco en las últimas horas.

