Gaza vive otro viernes de protesta

La verja de separación entre Gaza e Israel se dispone a vivir un nuevo viernes de tensión en el que los palestinos esperan reunir a decenas de miles de personas en la segunda movilización masiva de la 'Marcha de retorno', con la que reclaman el derecho de los refugiados a volver a las tierras de las que fueron expulsados cuando se creó Israel. En las últimas 24 horas han muerto otros dos manifestantes, uno de ellos permanecía ingresado en un hospital de la Franja desde hace una semana y el otro fue alcanzado desde el aire cuando se acercaba armado a la valla, según el Ejército, y ya son 18 los fallecidos y más de 1.000 los heridos, la mayoría por fuego real. Ante las críticas de un uso excesivo de la fuerza, Tel Aviv asegura que se limitan a defender su frontera y el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, insistió en que "si hay provocaciones, habrá una dura reacción, como la semana pasada. No tenemos intención de cambiar las consignas de tiro, seguimos en la misma línea".

La actividad es frenética en las oficinas de los organizadores, que quieren que esta jornada se dedique "a los mártires", apunta el activista gazatí Salah Abdel Ati, miembro del Comité Popular que dirige las protestas. Este abogado de ojos vidriosos, apenas duerme seguidas dos horas al día, fuma de forma compulsiva y entre llamada y llamada reflexiona en voz alta para pedir a los manifestantes que sean "pacíficos, que no tiren una sola piedra, que no den un motivo mínimo a los soldados para que abran fuego porque no queremos más mártires". Un discurso que contrasta con esa mezcla de desesperación y rabia de los más jóvenes que se tapan las caras con kufiyas y se acercan a la verja con piedras y cócteles molotov. Este sector ha convertido la 'marcha de los mártires' en una especie de 'día de las ruedas' y anuncia que quemarán miles de neumáticos junto a la frontera para dificultar el trabajo de los francotiradores.

Salah Abdel Ati es una voz crítica con las grandes facciones palestinas y cruza los dedos para que "Hamás no secuestre la protesta, ni Fatah la intente detener en Cisjordania. Queremos que esto sea algo puramente de los palestinos, sin divisiones políticas, y que se extienda a todos los territorios ocupados". Una forma de resistencia que no se había puesto en práctica hasta ahora y que llega tras la falta de avances al apostar por la lucha armada, en el caso de Hamás, o de la negociación con Israel, como lo intentó Fatah.

"Movilización pacífica"