Trump se pavonea de mofarse de Trudeau

Tres anuncios a la afueras de St Louis, Missouri, no hubieran servido para ponerle la cara colorada a Donald Trump, como tampoco lo hizo la grabación dentro del acto de recaudación de fondos en esa ciudad en la que presume de haberle llevado la contraria al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sin saber de lo que hablaba.

"Trudeau viene a verme, Justin, ya sabéis, es un buen tipo, y me dice: 'No, Donald, nosotros no tenemos ningún déficit comercial con vosotros, Donald, por favor'", se mofaba de él Trump, imitando la voz del joven primer ministro. "Te equivocas", le contesto yo, "sí que lo tenemos". Y yo no tenía ni idea de si eso era verdad o no, pero ¿sabéis por qué lo decía? Nosotros somos tan idiotas y yo pensaba que ellos listos. "Estás equivocado, Justin". Y él dice: "No, no tenemos déficit comercial".

Trump presumía de no haberle creído por instinto. Según él mandó a uno de sus ayudantes a averiguarlo, que le confirmó que a priori "no tenemos déficit, pero cuando se incluye la energía y la madera perdemos 17.000 millones de dólares al año". Un dato que no corresponde con lo que publica anualmente la oficina de Comercio de EE UU, por mucho que Trump volviera a reiterarlo en Twitter ante la polémica desatada. En el informe correspondiente a 2016 era EE UU el que ostentaba un superávit de 12.500 millones, incluyendo el petróleo y la madera.