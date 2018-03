Stephen Hawking y sus cameos más recordados

Uno de los momentos más recordados es la aparición de Hawking en la serie de animación 'Los Simpsons'. Estuvo presente en hasta cinco episodios. El primero se emitió en 1999 y correspondía a la décima temporada de la serie. En el capítulo, titulado 'Salvaron el cerebro de Lisa', Hawking salva la vida de Lisa y comparte una cerveza con Homer en la taberna de Moe: "Tu teoría del universo en forma de rosquilla es intrigante, Homer... ¡Tal vez deba robártela!".

También fue muy carismática su aparición en la serie 'The Big Bang Theory', donde el personaje de Sheldon Cooper era su máximo admirador. Por su parte, Hawking hizo una pequeña colaboración con 'Star Trek TN', donde jugaba al póker con Isaac Newton, Albert Einstein y el androide Data. Futurama es otra de las series de animación que usaron la figura del científico para sus tramas.

Otras series en vez de contar con su figura y su voz, solamente hacían referencia a él. Esto ocurrió en episodios de 'Doctor Who', 'Perdidos', 'Superhero Movie', 'Malcolm in the Middle', 'The Avengers,' 'Padre de Familia' o 'Jimmy Neutron'.

Fuera de la pequeña pantalla, Stephen Hawking cobró vida en 'La teoría del todo'. Eddie Redmayne fue el encargado de narrar sus primeros años como estudiante, su éxito y ascenso como físico y la llegada de su enfermedad. También apareció interpretados por otros en 'Stargate Atlantis', en 'Spiderman', y en 'Hawking', donde el actor Benedict Cumberbatch se metía en su piel.