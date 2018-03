El Kremlin dice no saber nada sobre el "trágico" caso del exespía Skripal

El Kremlin calificó hoy de "trágico" el incidente por el que el exespía ruso Sergei Skripal está hospitalizado en Inglaterra por supuesto envenenamiento, pero dijo no saber nada sobre ello.

"Vemos que ha sucedido algo trágico, pero no tenemos información sobre cuál puede ser la causa, a qué se dedicaba esta persona o con qué puede esto estar relacionado", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.

"Lamentablemente, no puedo decir nada al respecto, porque no tenemos información alguna, saben muy bien cómo (Skripal) llegó a Occidente, a consecuencia de qué acciones y qué decisiones, no lo voy a repetir", insistió el portavoz, en alusión a que el agente ruso también espió para Reino Unido por lo que fue condenado por traición.