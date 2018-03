El discurso pronunciado el jueves por Vladimir Putin ante el Parlamento ruso marca el comienzo de la carrera de armamentos del siglo XXI. No es que las superpotencias hayan empezado ahora a reforzar y mejorar sus arsenales, llevan ya unos cuantos años en esa tarea, pero Putin acaba de dar carta de naturaleza pública a una nueva pugna por la superioridad nuclear. Ya no cabe llamarse a engaño, la pausa posterior a la Guerra Fría ha terminado y regresamos oficialmente al equilibrio del terror. Solo que hoy Estados Unidos y Rusia no son los únicos actores del escenario atómico. Ambas son potencias en decadencia. Palpable y pronunciada en el caso ruso, a pesar de la agresividad de Moscú, y solo relativa pero muy inquietante en el norteamericano. China es, desde luego, el tercer elemento a tener en cuenta, pero están también los pequeños arsenales de países como Israel, la India, Pakistán, Corea del Norte o, quizá, Irán. Pequeños, pero muy desestabilizadores. Putin en el Kremlin y Trump en la Casa Blanca tampoco son personalidades que aporten tranquilidad.