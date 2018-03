Un adolescente neozelandés intentó asesinar a la reina Isabel II en 1981

Un adolescente neozelandés intentó asesinar a la reina Isabel II cuando visitó en 1981 la ciudad de Dunedin, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, según divulgan este jueves documentos de Inteligencia.

Christopher Lewis, por entonces de 17 años, disparó contra el vehículo Rolls Royce en el que viajaba la reina, pero erró el tiro.

Lewis, quien fue arrestado poco después por un asalto armado, confesó a las autoridades el fallido plan para matar a la monarca y los oficiales decidieron no formular cargos de traición al considerar que no estuvo cerca de acertar, recoge el diario New Zealand Herald.