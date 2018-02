La Super Bowl da para mucho, sobre todo, si se repasa maliciosamente y se presta atención a detalles que a simple vista han pasado desapercibidos para los –ojito– 110 millones de espectadores de la final de fútbol americano. Y no nos referimos al díscolo pecho de Janet Jackson, que no sin hipocresía yanqui sigue vetada en los medios 14 años después, sino a un gesto algo embarazoso de la cantante Pink este año antes de cantar el himno. La artista entró en el campo, le enfocaron todas las cámaras y, tres segundos antes de empezar a cantar, se sacó el chicle de la boca y lo lanzó al césped. Sofisticada que es una... Menos mal que no lo escupió, aunque tampoco nos pillaría por sorpresa porque aquí hay futbolistas que se deshidratan en cada partido...