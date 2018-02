Scotland Yard investiga dos nuevas denuncias de agresión sexual contra Harvey Weinstein

La denunciante ha alegado que el primer incidente tuvo lugar en el barrio londinense de Westminster, en el año 2011. El segundo, según el mismo testimonio, habría tenido lugar fuera de la jurisdicción del Reino Unido en 2010. Las acusaciones de ambos casos se presentaron el pasado 13 de noviembre y, según Scotland Yard, la denuncia será revisada, y en su caso cursada, por las autoridades pertinentes.

Con estas dos nuevas acusaciones, son ya 14 los casos, presentados por nueve mujeres diferentes, los que marcan a Weinstein más allá de la frontera de Estados Unidos. Dichas reclamaciones están siendo investigadas por la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, bajo el nombre de Operación Kaguyak.

La revelación de estas acusaciones llega justo después de que en un artículo de The New York Times Uma Thurman describiese la presunta agresión de Weinstein contra ella. La actriz explicó cómo fue el incidente que habría tenido lugar en un hotel de Londres. "Me empujó hacia abajo. Trató de echarse sobre mí. Trató de desnudarse. Hizo todo tipo de cosas desagradables".

Thurman confesó que a la mañana siguiente se enfrentó a Weinstein y le dejó claro que si volvía a hacer eso a otras personas "perdería su carrera, su reputación y su familia". No era la primera vez que el productor la acosaba, ya que anteriormente en París se había sobrepasado con ella mientras discutían sobre el guión y Weinstein dejó caer su albornoz en la sauna a la que la había conducido para, presuntamente, hablar de proyectos laborales.