Un alto cargo británico presenta su dimisión por llegar dos minutos tarde al Parlamento

Si hay un tópico que se puede aplicar a los ciudadanos británicos es el de la puntualidad, que como tópico no significa que se cumpla a rajatabla, al igual que todos los españoles no duermen la siesta a diario ni son toreros, aunque la prensa británica hace unos días haya tratado de dar esa imagen. No es por ello, sino tal vez por mantener las formas, que un retraso de dos minutos haya llevado a que todo un lord presentase su dimisión por llegar tarde al Parlamento de Westminster.