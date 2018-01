Michelangelo visita una exposición de Miguel Ángel en Nueva York

El personaje de ficción, hermano de Donatello, Leonardo y Raphael se ha inmortalizado contemplando diversas obras del autor que inspiró su nombre y también entre varias de sus esculturas.

Michelangelo entre dos bustos del artista Miguel Ángel. MET

El propio museo anunció en su cuenta de Twitter la visita del reptil, que pudo disfrutar de las más de 130 obras del escultor, pintor y arquitecto renacentista que expone el museo.

This morning we welcomed Michelangelo, one of the Teenage Mutant Ninja Turtles (@TMNT) at The Met. Our celebrity guest came to see the work of an artist who happens to share his name. https://t.co/jUPJhto7Xr #MetMichelangelo pic.twitter.com/YS7T5xZv9a