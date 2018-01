Carmen Tirado: "China ha pasado del 'todo a cien' a comprar equipos de fútbol"

Pese a este auge, ¿damos todavía desde Occidente más importancia a Estados Unidos o a Rusia?

Ahora, Asia-Pacífico es la zona del mundo que más interés tiene, desde puntos de vista diferentes. Desde el cultural, es una zona muy rica, y desde el económico... qué explicar sobre el crecimiento de China o la India...

¿Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales?

Es una zona interesantísima. Sin ir más lejos, la crisis de los misiles en Corea del Norte. O que Japón está pensando reformar su Constitución y reforzar su defensa.

Ese auge, ¿es más una amenaza para Occidente o una oportunidad de intercambio?

Hay que mirar las cosas con optimismo. Es verdad que es una zona con muchos conflictos. ¡Y es que hay países enfrentados desde la Segunda Guerra Mundial! Uno de los problemas de esa parte del mundo es que las heridas de la guerra no se cerraron bien, como en Europa, donde Francia y Alemania, que eran enemigas acérrimas, ahora son aliadas incondicionales. En Asia, muchos enfrentamientos entre países vienen arrastrándose desde entonces.

En el plano económico sí nos amenazan. Son países con economías emergentes, población muy joven... Y en el caso de China, que extienden sus negocios.

Han pasado de los bazares de ‘todo a cien’ a comprar equipos de fútbol, puertos... Han extendido sus redes a muchos ámbitos. Debemos tenerlos ‘vigilados’, sí, pero no solo a los chinos.

Japón está inmerso en cambios. A los que ya ha citado antes se suma que abdica el emperador.

Nosotros asimilamos su emperador a nuestro Rey, pero Felipe VI es el jefe del Estado y tiene unas funciones muy claras recogidas en la Constitución, mientras que el emperador no. Es un símbolo del Estado, pero el príncipe Naruhito ya tiene un papel muy importante en el ámbito internacional.

Y ahora les sobrevuelan misiles nucleares norcoreanos.

El artículo 9 de su Constitución, redactada por los aliados tras la derrota de Japón en la II_Guerra Mundial, dice que el país renuncia a la guerra, a tener Ejército y a la beligerancia del Estado...

Pues es un problema.

La Constitución hace que el país no tenga Ejército, y la defensa está vinculada a un tratado de seguridad firmado con EE. UU. Pero es insostenible que Japón, un país moderno, con una red de relaciones internacionales muy amplias, miembro de importantes organizaciones, mantenga ese apartado de su vida en esa situación tan extraña. Desde los años 90 se han introducido leyes internas que amplían las posibilidades de actuación de sus fuerzas de autodefensa. Ahora se modifica el papel de Japón en el plano internacional para que sea dueño de su destino.

¿El belicismo de Corea del Norte puede desestabilizar la región?

Han confluido varios factores que antes no existían: una posición muy radical de Kim Jong-un que no tenían ni su padre ni su abuelo, Estados Unidos tiene un dirigente más radical, los misiles los lanza contra zonas de soberanía japonesa, y Japón está adquiriendo un papel en materia de seguridad y de defensa muy diferente al que tenía hace 20 años. Y China ha dejado de apoyar radicalmente al régimen norcoreano.

¿Una organización como la Asean no estabiliza la zona?

No es suficiente. Japón y China no forman parte de ella (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), y no existe otra organización internacional que dé estabilidad, como pasa en Europa con la UE o el Consejo de Europa.

No nos olvidemos de la India.

Hay que estar muy atentos. Es un país muy poblado, con población joven, economía emergente, y en los próximos diez años superará a China o Estados Unidos.