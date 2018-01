Oprah pone fin a las especulaciones y descarta presentarse a las elecciones de EE.UU.

La estrella televisiva Oprah Winfrey puso fin a las especulaciones y descartó presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, según una entrevista publicada este jueves en la revista de moda 'In Style'.

"Siempre me he sentido muy segura de mí misma y he sabido lo que podía hacer y lo que no. Esto no es algo que me interese. No tengo el ADN para eso", aseguró Winfrey al ser preguntada por su posible candidatura por el Partido Demócrata a la Presidencia.

Los rumores se dispararon tras el emotivo discurso que la presentadora dio el 7 de enero en la gala de los Globos de Oro, en el que cargó contra el acoso sexual a las mujeres en el marco de la ola de denuncias en Hollywood contra poderosas e influyentes figuras, como el productor Harvey Weinstein.