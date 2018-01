Los islamistas de Cachemira amenazan a las mujeres que no usen el burka

El grupo armado separatista de Cachemira Lashkar e Taiba (LeT) ha publicado este lunes un comunicado en el que insta a las mujeres de la Cachemira controlada por India a utilizar el burka, una prenda que cubre a la mujer de cuerpo entero y solo le permite ver a través de una rejilla. Las mujeres que no se plieguen a esta orden y cumplan con el "código islámico de vestimenta" tendrán que atenerse a las "consecuencias", ha advertido el grupo integrista.

"Las mujeres cachemires, en particular las del distrito de Shopian, están cayendo en los caprichos. Deben observar la vestimenta islámica. Incluso las manos de la mujer no deberían ser expuestas", señala el comunicado de LeT, difundido en carteles en Cachemira y recogido por 'The Times of India'.

Además, advierte de que si las mujeres no respetan el 'purdah', la tradición musulmana e hindú que aparta a las mujeres de cualquier contacto con hombres que no sean sus parientes directos, serán "responsables de las consecuencias".