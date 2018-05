Las instalaciones de misiles de Corea del Norte registran un movimiento inusual

Álex30/03/13 00:00

#7 SPIDERMAN. No dudo lo que dices. Ya digo que esta vez la "puesta en escena" es superior a otras ocasiones, pero no creo que la sangre llegue al río. Continúo opinando que Corea del Norte crea este tipo de situaciones artificialmente cada cierto tiempo para enmascarar sus problemas económicos, generalmente hambrunas debido a las malas cosechas de arroz, y poder acrecentar su presión sobre su población en momentos de descontento social. Atacar al Sur no sería una guerra, sería un suicidio. Y ellos lo saben. Podrán ser lo que sean pero no son tontos.