El 'snack' que hay que meter en la nevera y que guardamos por error en la despensa

La conservación de los alimentos es fundamental para cuidar nuestro cuerpo y según la estación del año en la que nos encontramos hay que tener especial atención. En verano, debemos ser conscientes de cómo conservar los alimentos para evitar cualquier tipo de intoxicación alimentaria que puedan aguarnos unas vacaciones y provocar problemas serios a nuestra salud. Además, en el mundo de la conservación de los alimentos hay algunas verdades indiscutibles, como no congelar de nuevo lo que se haya descongelado, o pinzar las bandejas de jamón de pavo para que la entrada de aire no ponga feos los bordes de las lonchas, o no dejar los plátanos en el frigorífico porque se ponen negros como la noche, o conservar la cebolla abierta poco tiempo y bien tapada para que no se estropee y llene de su olor toda la nevera. Sin embargo, en España hay revelaciones que nos sorprenden, por haberse hecho siempre las cosas de otra manera en nuestras casas.

Hay un alimento relativamente común en la dieta familiar que no se suele guardar en frío, cuando debería hacerse así. Se trata de la nuez, un fruto seco con un gran aporte de energía. El frío ayuda a conservarlo mejor y a preservarlo de la oxidación: cuando una nuez se pone rancia y se oxida, comerla es darse un puñetazo en el estómago, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo y este fruto seco adquiere un olor parecido al disolvente que se usa en pintura.

Otro truco: no hay que cascarlas hasta el momento en el que se vayan a disfrutar. Por ejemplo, como delicioso postre de un menú de sidrería, servidas en un cubo plateado y acompañadas de queso Idiazábal y carne de membrillo.

¿Se pueden congelar las nueces?

El frío puede ser incluso extremo; si se quieren usar más adelante, congelarlas no es ninguna locura. Una curiosidad: en inglés, la palabra ‘nuts’ quiere decir al mismo tiempo nueces y enfado, furia, locura, así que habría que decir que no es nada ‘nuts’ congelar las nueces. Eso sí: al colocarlas en la nevera tienen que estar lejos de alimentos que huelen fuerte de por sí, ya que las nueces tienen la capacidad de absorber aromas ajenos.