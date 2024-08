Tonik, 15 años de un todoterreno que vuela más allá de La Almozara

En este tiempo en el que los nuevos proyectos vinculados a la restauración se repiten como gotas de agua alrededor de grupos hosteleros cada vez más grandes, se agradece que sobrevivan negocios familiares que aportan cercanía, emoción y autenticidad. Es el caso del gastrobar Tonik (avda. Puerta Sancho, 12. 976 443 886), que en 2024 cumple 15 años de andadura y en este tiempo se ha consolidado como un clásico del barrio de La Almozara.

Elena Pantea y Antonio Ponce lo han conseguido con mucho esfuerzo. Los dos recuerdan lo difíciles que fueron los inicios tras la crisis de 2008 y la incertidumbre que generó la pandemia, “de cuyas consecuencias costó mucho salir”.

En cualquier caso, ellos han tenido claro que Tonik era su proyecto personal y que iban a luchar por sacarlo adelante con todas sus fuerzas. 15 años después lo han conseguido, hasta el punto de que son una referencia que va más allá de La Almozara. “A veces vienen vecinos que no reservan porque nos ven como el bar de barrio cercano y que siempre está a mano, y les tenemos que decir que no hay sitio porque todo lo han reservado clientes de Miralbueno, San José y de otras zonas de Zaragoza”, comenta Antonio.

Algunas de las recetas de la carta de Tonik. Elisa Manero

Y eso que Tonik es grande. En sus dos comedores caben más de cien personas y en la terraza hay 17 mesas. Al principio, bocadillos, tostadas, ensaladas y hamburguesas fueron las principales propuestas que marcaron el rumbo y que hoy en día siguen en la carta. “La clientela manda y esta fórmula para comer o cenar funciona”, aseguran los propietarios.

Sin embargo, la inquietud de Elena en la cocina ha sido determinante para seguir evolucionando. Un detalle importante fue la decisión de participar en el primer concurso de tapas de Zaragoza hace cinco años. “Al principio era reacia, pero tanto me insistieron que me lancé con una propuesta de pulpo con papada y espuma de trigueros -explica la cocinera-; mi sorpresa fue que la primera tarde del concurso me quedé sin pulpo y en ese momento me di cuenta del tirón que tienen estas iniciativas”.

La barra presenta una gran variedad de tapas. Elisa Manero

Desde entonces no hay concurso que se le resista, ya sean croquetas, hamburguesas o cachopos. En todos intenta dejar su sello de cocinera inquieta. Ha quedado finalista en varios y en uno de tapas obtuvo un segundo premio.

Estos detalles ayudan a entender que Tonik es un gastrobar todoterreno al que no se le pone nada por delante. En fin, que engloba muchas cosas: buena atención en sala, café de calidad, inquietud por mostrar vinos de la tierra pero también del mundo, tomar a la hora del vermú combinados con bebidas amargas y de aperitivo, y, por supuesto, una carta que ha crecido mucho y que se mantiene al día sometida a bastantes cambios. “Aquí repite mucha gente y no puedes estar ofreciendo siempre lo mismo”, sentencia Elena.

Eso sí, ella y Antonio tienen claro que hay clásicos que llevan muchos años con ellos y que no pueden quitar de la carta, aunque lo han intentado. En este apartado están las patatas de la casa con salsas cheddar, tártara y chipotle, la hamburguesa con tinga de pollo o el bocadillo gratinado de ternasco de Aragón con patatas y alioli.

Los propietarios de Tonik, con varias recetas de la carta.

También encuentran acomodo los tres cachopos que este local ha presentado a los últimos concursos de Zaragoza y, entre las tapas, la más demandada es el montadito gratinado de setas, beicon y alioli. Al margen de la carta, Elena se atreve con todo. Lo mismo le da que le pidan una paella que un asado de ternasco, una fideuá o recetario mexicano. “Preparamos cualquier cosa que nos encarguen”.

Lo dicho, este popular gastrobar de La Almozara está muy vivo 15 años después de su nacimiento, y mucho más que lo va a estar teniendo el relevo garantizado, ya que Elena, la hija de los propietarios, se ha implicado directamente en su futuro. Este detalle está permitiendo que las ideas y los proyectos sigan creciendo. De momento, con una 'food truck' para las fiestas del Pilar y con la gestión de otro negocio hostelero en La Romareda. “Hay que moverse y no quedarse quieto”, concluye esta familia con ganas de seguir dando mucho que hablar en La Almozara.