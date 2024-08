La Piparra y su refrescante versión del buda bowl para el verano

En el restaurante vegano La Piparra de Zaragoza (c/ Predicadores, 39) el buda bowl es una de las recetas más demandadas en verano. Aparece habitualmente en la carta de cuatro platos con los que se configura el menú en este local, que suele complementarse con una sopa o una crema fría como gazpacho, ajoblanco, crema búlgara de yogur o holodnik, elaborado con remolacha y leche agria.

A Hernán Pino, cocinero y propietario de La Piparra, le encanta preparar el buda bowl porque “es una opción muy versátil, completísima nutricionalmente y que la clientela valora mucho, así que aparece bastantes veces en la carta”. Sobre su origen hay varias teorías: una de ellas pone el acento en el parecido de un bowl lleno de alimentos con la prominente barriga con la habitualmente se representa a Buda. La otra está relacionada con los monjes budistas, que recorrían los pueblos aceptando comida y configuraban su menú con los ingredientes variados que recibían. Hernán Pino también apunta que “los monjes no cocinan un plato único principal, sino que preparan varios y sobre el recipiente ponen un poco de cada cosa”.

El punto de partida, según este cocinero, es que “puedes hacerlo casi de lo que quieras”. “Yo intento que sea variado y equilibrado, que haya un grano, una proteína, hoja verde y verdura; en definitiva, cuatro tipos de alimentos que se complementen”.

En el que ha preparado para este reportaje de HERALDO, Hernán ha incluido fideos de trigo sarraceno. “Se trata de un cereal, que aunque recibe la denominación de trigo, no es de su familia por lo que no tiene gluten y es por lo que me gusta mucho utilizarlo”.

La segunda elaboración es una ensalada de lentejas con pimiento y remolacha aliñada con una vinagreta de sirope de granada, aceite de oliva virgen extra y sal. “La lenteja que utilizo es de la variedad caviar, de cocción rápida; es muy rica a la hora de masticar porque mantiene el mordisco debido a su textura crocante. Para ensaladas es la que mejor queda y aporta el contenido necesario de proteína”.

La tercera selección de ingredientes llega de la mano de una ensalada de hoja verde, tomate, zanahoria y semillas como pipas de calabaza y de girasol aliñada con una vinagreta normal. “Es importante ingerir productos sin cocinar que tienen encimas vivas muy interesantes para el equilibrio de la microbiota”, prosigue.

Finalmente, este cocinero ha utilizado una hortaliza de temporada, la berenjena blanca, y cebolla, cortadas en tiras y asadas en el horno.

A la hora de degustar el buda bowl, Hernán Pino recomienda no mezclar todos los ingredientes ni tampoco comerlos uno a uno. “La idea es ir picando un poco de todo, como cuando pides varias tapas y vas dando un mordisco a cada una”, concluye.