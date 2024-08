El restaurante del centro de Zaragoza que está dando de qué hablar y todavía está en obras

Pocas vallas han dado tanto de qué hablar en Zaragoza como la que cubre la fachada de un nuevo restaurante que se proyecta en el centro de la ciudad. "Come con las manos, viaja con el paladar y viva la Virgen del Pilar" son las tres ideas que se leen en ella y sobre las que los ciudadanos han comenzado a elucubrar. Aunque todavía esté en obras, gracias a las redes sociales se ha creado cierta expectación.

Se encuentra en la calle de León XIII y va a ser "un concepto muy innovador", como adelanta a HERALDO Fabiana Mierloiu, una de las socias y responsable de marketing de Vértico, como se llama. "Pero no queremos desvelar mucho más", responde con rapidez. No obstante, Mierloiu asegura que los aragoneses se van a sentir muy orgullosos cuando crucen su puerta porque va a ser un establecimiento "muy de aquí". Avisa que no habrá hamburguesas como en Tik Tak, de la misma propiedad.

Como ya se ha mencionado, todavía está en obras, pero estiman que estará listo antes de finales de año y animan a seguir el proceso de creación a través de sus redes sociales. "Queremos hacer partícipes a los clientes de Vértico incluso antes de abrir, estar muy cerca de ellos", anuncia Fabiana.

Precisamente, ella es la responsable del nombre. "El cierre de la hamburguesería Tik Tak de la calle de Baltasar Gracián coincidió con que me diagnosticaran vértigos. Una tarde de invierno próxima a la Navidad, cuando ya se estaba fraguando este nuevo restaurante, me dio un mareo muy fuerte en el paseo de la Independencia y lo tuve claro: se va a llamar Vértigo", recuerda Mierloiu. Sin embargo, no pudo registrar ese nombre y cambió la 'g' por la 'c' y le dio un toque más aragonés, con la popular terminación en "-ico".

Confiesa que Vértico es el restaurante de sus sueños, donde promete que la gastronomía de calidad se dará la mano con la experiencia de estar en un local muy cuidado. Habrá que esperar a que terminen las obras para conocer al completo cuál es ese "concepto muy innovador".

