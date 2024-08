Casa Juanico cierra una etapa de 25 años con Michel Velasco al frente

El jamón con chorreras de Casa Juanico (c/ Santa Cruz, 21) es uno de esos bocados que forman parte de la memoria colectiva de los zaragozanos y de tantos turistas que se acercan a probar esta popular tapa. Pues bien, desde mediados del pasado mes de julio las bandejas de jamones con chorreras ya no salen de la cocina de Casa Juanico. El establecimiento acaba de cerrar sus puertas.

Afortunadamente es un cierre temporal y, previsiblemente, a mediados de septiembre se volverá a levantar su persiana con bastantes cambios. Lo que también es inamovible es que el cocinero Michel Velasco, que llevaba 25 años al frente del negocio, no volverá a estar detrás de la barra. Su etapa ha terminado. “Me hubiese gustado disfrutar del centenario estando al frente de Casa Juanico, pero no ha sido posible”, se lamenta.

Míchel Velasco, chef y propietario de Casa Juanico, con una fritada aragonesa de verduras que lleva huevo. Javier Belver

Esa efeméride tendrá lugar en 2029. Fue 1929 el año en que lo abrió Juan Pérez. Luego tomaron el relevo su hijo Esteban y su mujer Rogelia, y tras varios intentos de darle continuidad al proyecto, desde 1999 estaba Michel al frente del popular establecimiento.

“Una vez que se cumplieron los 25 años, recibí una propuesta de renovación de seis meses, que ha terminado ahora, pero lo cierto es que desde la pandemia todo ha cambiado mucho en la hostelería y, especialmente, en la plaza Santa Cruz, que ya no es zona de paso, con nuevos horarios y formas de disfrutar del ocio, y las dificultades añadidas del personal; todo ello unido a que no veía claro un horizonte de futuro han precipitado mi salida”, confiesa el cocinero.

Míchel Velasco, chef de Casa Juanico, con la tapa 'Jamón con chorreras'. J. L. S.

Pero de alguna forma, Michel ha querido ser protagonista en el relevo buscando a varios socios hosteleros que estaban interesados en ponerse al frente de un establecimiento señero. Él es quien ha encaminado ese encuentro con la propiedad, aunque no ha querido participar directamente. “He recibido un traspaso, que aunque no es lo que correspondería por el prestigio de Casa Juanico, garantiza que haya una continuidad”, explica.

De momento, los nuevos gestores prefieren mantenerse en el anonimato. Para dar el relevo se ha producido una transmisión de la licencia definitiva que tenía Casa Juanico, pero el establecimiento tiene que adaptarse a la normativa actual, que no es la que había hace 25 años. Esta es la tarea a la que se enfrentan estos socios en el próximo mes y medio: realizar las obras necesarias para adecuar baños, barras, instalaciones eléctricas…

Michel Velasco ha estado 25 años al frente de Casa Juanico. Alejandro Toquero

“A la hora de dar este paso he valorado mucho que siguiera Casa Juanico con su nombre y su historia, que no pase al olvido”, comenta Michel. A él le queda la satisfacción de ver cómo el afamado jamón con chorreras, que vio la luz en 1967, se ha replicado con más o menos fortuna en decenas de bares y cafeterías de Zaragoza.

También está orgulloso de todas las recetas que han salido de su imaginación, como el erizo, el bacalao con puerros o gratinado, los nísperos rellenos de queso azul o las torrijas con parmentier de trufa. Además, le satisfacen especialmente reconocimientos como el Solete de la Guía Repsol que luce bien visible en la fachada de Casa Juanico.

“Amo esta casa, aquí conocí a mi mujer y mi hijo está muy vinculado a ella; apenas he tenido vacaciones pero he celebrado todo tipo de eventos, y aunque ahora me voy con un cierto resquemor, estoy seguro de que se me pasará pronto y me quedaré con todos los buenos amigos que he hecho en estos 25 años”, confiesa Michel.

De momento, el futuro no sabe lo que le deparará. Se va a tomar un par de meses de descanso “y luego ya veremos”. Lo que es seguro es que “para lo que necesiten los nuevos responsables me van a tener a su lado”.

Lo dicho, a mediados de septiembre se iniciará una nueva etapa de Casa Juanico, la que seguramente llevará a la celebración de su centenario.