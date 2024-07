Musti cierra el bar Fenicia de Zaragoza para siempre: "Me despido entre lágrimas"

Moustapha Nasser es un libanés natural de Beirut que trabajaba en una empresa de construcción en África. En 1993 recibió la invitación de uno de sus hermanos para visitar Zaragoza y su vida dio un volantazo: se quedó a vivir en Aragón y en la hostelería encontró un nuevo horizonte. "No había entrado nunca a la cocina, no sabía ni freír un huevo -recuerda entre risas-. Así que aprendí la cocina libanesa aquí".

Este martes fue su último día al otro lado de la barra del Bar Fenicia, en la calle de San Lorenzo de la capital aragonesa. "Con mucho pesar quiero anunciar que cerraré el bar para siempre", apunta Musti, como se le conoce popularmente, en una carta que dedica a sus clientes. "La situación económica me obliga a cerrar definitivamente -incide a HERALDO-. Y me voy entre lágrimas".

"Hace 20 años abrí mi primer restaurante, era un cocinero libanés con un sueño por cumplir y, con el paso del tiempo, se cumplió", confiesa. Muchos de ellos, fieles desde sus inicios, ya que ha visto cómo niños que iban en carro con sus padres ahora acuden con sus familias.

Musti, a las puertas de Bar Fenicia de Zaragoza, que cierra definitivamente. Montañés

En la calle de Contamina, en pleno Casco, se estableció junto a su sobrino y durante 13 años La Feria, como se llamaba el bar, fue el cobijo de las noches de fiesta de varias generaciones de zaragozanos. "Empezamos a coger la marcha y fue un éxito. Solo abríamos tres días a la semana de 21.00 a 11.00", recuerda Musti. Sin embargo, una orden por el estado de deterioro del edificio les obligó a abandonar el lugar y en la actualidad es un solar.

Cambió el nombre a Bar Fenicia y se mudó al Tubo. Primero a la calle de Estébanes y más tarde a Ossau. Sin embargo, la pandemia truncó todo, tanto que casi cierra. Finalmente, se estableció en la calle de San Lorenzo, su hogar durante los últimos tres años. "Toda mi vida me dediqué a la hostelería, cocinar y servir eran mis metas, y ver que la gente disfrutaba con lo que cocinaba", resume.

Este miércoles comienza el desmontaje del bar y retirarán las máquinas. Las once empanadas diferentes o sus hamburguesas desaparecen del centro de la capital aragonesa. "Y mi humus, que tenía mucha fama en la ciudad", indica Musti. Además de creaciones propias, que ideó junto a su sobrino: el Philadelphia Chicken o el sojok. Eso pasará a la historia, pero el futuro todavía está por escribir: "No sé si me quedaré aquí o me iré a otro país de Europa, en hostelería tengo 30 años de experiencia".

