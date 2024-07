El restaurante Carlos Arguiñano está en Teruel y sí, es del primo de Karlos

Calamocha tiene varias referencias de interés en restauración, y su gusto por la buena comida basada en productos de primera clase se aprecia desde la carretera, con esa rotonda coronada por una gran escultura que refleja una pata de jamón. De hecho, la localidad turolense de la comarca del Jiloca cuenta con el Museo del Jamón y tiendas de gran tradición en la venta de éste y otros embutidos de calidad suprema.

Entre los restaurantes hay uno que llama mucho la atención, por razones que se entienden al momento. Hay que fijarse bien en una letra para entender que quizá no sea exacta la primera referencia que se viene a la cabeza a la hora de valorar el restaurante Carlos Arguiñano de Calamocha. Porque sí, es con ‘ce’, no con ‘k’, primera letra del nombre de uno de los cocineros más famosos de España, y con seguridad el más popular de la tres últimas décadas gracias a su espacio televisivo.

Podría parecer que alguien ha tratado de aprovechar el tirón del simpático cocinero guipuzcoano, natural de Beasain y que tiene su famoso restaurante en la playa de Zarautz, pero no es así. Este Carlos con ‘ce’ es su sobrino, hijo de un primo suyo. El misterio se desvela pronto al ver a los dos cocineros, Carlos y Karlos, posando juntos y sonrientes en fotografías colocadas en el restaurante turolense… que no, no es una sucursal del de Zarautz.

Carlos Arguiñano, aprendiz de Karlos

El propio Karlos aclaró el asunto hace un tiempo en televisión con una sonrisa, revelando además que Carlos aprendió el oficio con él. En el restaurante de Carlos, situado en el centro de Calamocha (Teruel), se abre desde temprano y se ofrecen desde tapas a menús, una amplia carta y comida para llevar, incluyendo hamburguesas y bocadillos.

Qué se come en el Restaurante Carlos Arguiñano

Entre las especialidades de la casa se citan los callos (elogiados por el propio Karlos Arguiñano), la gallineta al orio, el magret de pato a la brasa con salsa de piña o la croqueta de txangurro, vieira y gamba, el chuletón o un postre espectacular: torrija de brioche caramelizada con helado de leche merengada. entre otras muchas especialidades. Los precios del menú del día son para todos los bolsillos. Si se quiere reservar, hay que llamar a los teléfonos 978 730 203 o el 665 901 141.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.