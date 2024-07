El restaurante centenario de Teruel donde disfrutar de la esencia del Matarraña

El Matarraña es una de las regiones más famosas de España. Su patrimonio cultural, natural y arquitectónico es una delicia, por no hablar de su gastronomía. Comparada siempre con la Toscana, una de las zonas más famosas de Italia, esta comarca de la provincia de Teruel es el destino perfecto para una escapada. Sus pueblos esconden entramados de calles empinadas con monumentos espectaculares, hoteles con encanto especial y restaurantes donde degustar platos típicos de Aragón que nada tienen que envidiar a otros lugares del mundo. Una de las localidades más famosas es Calaceite, que atesora el considerado como uno de los mejores restaurantes de cocina familiar de nuestro país.

En la última edición de los premios de Mejor Ternasco Asado de Aragón sobresalieron restaurantes de las tres provincias que sirven con maestría este plato tan tradicional. No obstante, este clásico producto ofrece multitud de posibilidades en la cocina, como se demostró en la categoría de asado no tradicional. Hasta la localidad turolense de Calaceite hay que desplazarse para probar la mejor receta de asado no tradicional y visitar, concretamente, la centenaria Fonda Alcalá.

Fonda Alcalá, uno de los mejores restaurantes de cocina familiar de España

Fundado hace 102 años, Fonda Alcalá es una parada obligatoria en el Matarraña por su imbatible relación calidad-precio. Se ubica en la avenida Cataluña, 57, de Calaceite, uno de los 'Pueblos Más Bonitos de España'. La combinación de recetas centenarias con otras más vanguardistas, siempre siguiendo una línea de cocina noble y respetuosa, hacen las delicias de los visitantes.

La cassolada o los fesols en sardina destacan en su carta. En las panaderías locales se recomienda el cóc en primentró, una torta de tomate, pimiento y atún. En este rincón gastronómico la excelencia y la autenticidad se unen para ofrecer una experiencia de calma y sabor en el corazón del Matarraña.

La ensaladilla rusa de carabineros y huevo frito ecológico es una de las recetas más deliciosas de Fonda Alcalá en un plato que combina la frescura del mar con ingredientes ecológicos y de kilómetro 0. Al igual que destaca el gazpacho, elaborado con tomates frescos de la huerta del Matarraña, con Zamburiñas gallegas a la brasa, guacamole de oliva verde del territorio, mermelada de tomate y granizado de vermut.

Además de la carta, en Fonda Alcalá se puede escoger el Menú Matarraña, con un precio de 29,5 euros, que rinde homenaje a los productos de la zona. Otra opción es el Menú Degustación, lleno de matices y sabores, que incluso se puede personalizar.

Qué ver en Calaceite, una joya del Matarraña

Pasear por sus calles estrechas y empedradas nos permite descubrir construcciones como la iglesia de la Asunción o la antigua Plaza Mayor; así como encantadores edificios, muy bien conservados y con una estética muy cuidada.

Capital cultural del Matarraña, el conjunto urbano de Calaceite fue en origen una importante villa medieval situada entre los ríos Algars y Matarraña. Conserva todavía su trazado original, con restos de la muralla y fortificaciones, casas solariegas... Y es considerado Bien de Interés Cultural.

Cómo llegar a Calaceite, en Teruel

Para llegar a Calaceite desde Teruel hay que tomar la N-211 y la N-420 en un trayecto de poco más de dos horas en coche. Mientras que para llegar desde Zaragoza es una hora y 45 minutos en coche por la N-232.

