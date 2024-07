Ni Santander ni Zaragoza: esta es la ciudad de España donde más se pide tortilla de patatas por Glovo

El 'delivery' es una de las opciones más habituales en la actualidad en España. Cómoda y rápida, pedir comida desde casa y que te la lleven al domicilio es una buena forma de ahorrar tiempo para aquellos a los que no se les da bien cocinar o, simplemente, no tienen ganas de hacerlo. Los platos más demandados no siempre son hamburguesas y pizzas, ya que cada vez la variedad es mayor, e incluso las recetas de Aragón también están presentes en aplicaciones que ofrecen este servicio, como Glovo. Así lo refleja la tercera edición del Barómetro GastroEspaña, donde se muestra una clasificación de las recetas más consumidas en el último año en nuestro país, con las croquetas, la tortilla de patatas y la ensaladilla manteniéndose como los platos tradicionales preferidos por los españoles.

Con cebolla o sin ella, más cuajada o menos. El eterno debate en España en torno a cómo se elabora la tortilla de patatas perfecta. Y lo cierto es que para gustos colores. Sea como sea, es uno de los platos estrella de la gastronomía española, e incluso se cuela en las clasificaciones de las recetas más consumidas en el último año en nuestro país.

La tecnológica española Glovo ha presentado la tercera edición de su estudio sobre el consumo de gastronomía tradicional española a domicilio. El Barómetro GastroEspaña lista las recetas más consumidas por los usuarios de Glovo en los últimos doce meses en las más de 900 ciudades en las que la app está disponible en todo el territorio.

La tortilla de patatas, el segundo plato tradicional preferido en España

Tal y como refleja el Barómetro GastroEspaña, la tortilla de patatas se mantiene en la segunda posición del podio de las recetas más consumidas por los usuarios de Glovo. Los datos indican que, en los últimos doce meses, los pedidos de tortilla han crecido un 18%, alcanzando las 558.000 unidades vendidas en todo el territorio.

A pesar de la creencia popular de que en ciudades como Madrid o Zaragoza este producto se consuma mucho, la ciudad de España en la que más ha crecido la demanda de tortilla de patata a domicilio está en las Islas Canarias. Se trata de Santa Cruz de Tenerife, siendo el Bar Imperial, un restaurante con 63 años de historia, el establecimiento favorito de los tinerfeños para disfrutar de esta receta.

La versatilidad de la tortilla de patatas la convierte en un plato único: el bocadillo es el formato más demandado en 'delivery' aunque otros estilos, como la tortilla al estilo Betanzos, también marcan tendencia.

