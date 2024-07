Qué se come en el bar de Huesca del que todo el mundo habla esta semana en la ciudad

Esta semana en las calles de Huesca resuena, sobre todo, un nombre: Alegría Blan. Es la propietaria del Bar Brasil y una mujer fundamental en el mundo hostelero de la capital oscense. Por ello, este 2024 recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de Huesca por sus más de 50 años de trayectoria profesional, y Alegría lanzará el cohete del inicio de las Fiestas de San Lorenzo. "Me he emocionado tanto que he llorado, no podía ni hablar", ha reconocido la mujer de 72 años al enterarse de la noticia, una alegría desbordante para todos los vecinos de la ciudad y un más que merecido reconocimiento.

Tal y como anunció el pasado martes la concejala de Fiestas de la capital oscense, Nuria Mur, el próximo 9 de agosto, Alegría Blan dará comienzo a las Fiestas de San Lorenzo 2024 de Huesca con el lanzamiento del cohete. Mur ha justificado este reconocimiento "por una trayectoria de más de 50 años en el Bar Brasil, junto a su marido Álvaro, en los que ha visto crecer a muchos oscenses ya que todos en algún momento de nuestra vida hemos acudido a esos almuerzos reparadores". Además, considera que "la energía y el carisma de Alegría Blan es muy identificativa con las fiestas de San Lorenzo".

Alegría es toda una institución hostelera de la ciudad y enormemente querida por los oscenses, por lo que ha sido elegida por el equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento para prender el chupinazo, tomando el relevo del maestro pastelero Raúl Bernal.

El Bar Brasil, toda la vida en el corazón de Huesca

La ciudad de Huesca tiene un bar céntrico, que todo el mundo conoce, y que ya no puede ser más laurentino: el Brasil, de Alegría Blan, una mujer fundamental en el mundo hostelero de la capital oscense que, como reconocimiento por su labor, sobre todo en las Fiestas de San Lorenzo, este 2024 lanzará el cohete que de comienzo a los días grandes de la capital oscense.

Su establecimiento -clave durante las fiestas de la ciudad, sobre todo para almorzar- cumplió 50 años el pasado 2023 y, para celebrarlo, se hicieron camisetas conmemorativas con la colaboración del ilustrador Piter Saura, que ya hizo otras para Alegría en 1995.

Situado en pleno corazón de Huesca, en el Coso Alto, 24, es un bar de toda la vida cuyas cocinas sirven desde las 5.30 sus famosos huevos con longaniza y diversos fritos que reviven a aquellos que buscan reponer fuerzas después de una noche de fiesta y que alegran la mañana a quienes comienzan su jornada de trabajo.

Alegría Blan, junto a su hijo Álvaro, en el Bar Brasil de Huesca. Rubén Darío Núñez

Los ajustados precios de sus tapas son uno de los principales atractivos. Bueno y barato, la seña de identidad del Bar Brasil es su carajillo con granos de café. Pero también llevan fama la tortilla de patata, las bravas, los pinchos y sus famosos “huevos fritos con…” en los que los puntos suspensivos pueden significar muchas cosas apetecibles.

Las croquetas y los bocadillos también asisten a muchos aficionados a las andadas o la bici, que pasan temprano por la casa de Alegría antes de emprender la marcha.

