Las 'crookies' de limón, la bollería que llega a Zaragoza para poner la nota cítrica al verano

La bollería vive una revolución en los últimos años: 'new york rolls', 'cinnamons' o el cruasán presentado de diferentes maneras. Como los 'crosticks'–en forma de churro–, el 'cruffin' –de magdalena–, como cucuruchos, 'pain' o 'cronut' –como si fueran Donuts–. A esta familia se suma uno más, que se puede ver en algunas cafeterías y panaderías desde hace unos meses, los 'crookies'.

El término responde a la unión de 'croissant' -cruasán- y 'cookie' -galleta-. "Vimos que era una tendencia y hemos hecho el nuestro de forma totalmente artesanal", cuentan desde la Panadería Simón, con varias tiendas en Zaragoza. Sin embargo, en su caso han decidido apostar por dejar a un lado las cremas y el chocolate y apostar por un sabor más fresco: el limón.

Su propuesta son tres pequeños cruasanes que están unidos con masa de galleta por encima. Cuando se corta y muerde se descubre se descubre en su interior una crema con intenso sabor a limón. Se aprecia que está elaborada con limones naturales, nada de esencias. En resumen, es una mezcla de sabores y texturas de dos dulces, como son el cruasán y la galleta, con una 'explosión' cítrica, que perdura en el paladar tras comerlo. Al ser de este gusto, tampoco se coincide con otros productos que tradicionalmente son de chocolate.

'Crookie' de limón, una pieza de bollería con mucha personalidad cítrica. Víctor Mateo

Se ha lanzado este mismo verano y la aceptación está siendo "muy buena", tal y como confirman de la panadería, que tiene sus raíces en la plaza de La Magdalena de la capital aragonesa, donde en la actualidad -aunque en otro local- se encuentra una de sus ocho tiendas. Con esta respuesta del público no descartan que en septiembre propongan nuevos sabores.

'Crookie' de limón, una pieza de bollería con mucha personalidad cítrica. Víctor Mateo

El creador de esta pieza de bollería que triunfa en las redes sociales es Stéphane Louvard, un pastelero francés que la ha popularizado. En el mostrador de las Panaderías Simón también lucen los 'cruffins', en su caso de arándanos y tiramisú, que los preparan desde hace unos años y buena acogida.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.