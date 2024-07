La otra selección española: viste chaquetilla, juega en cocina y tiene capitán aragonés

Entrenan durante horas, pero sus concentraciones no son mediáticas. No les pitan por los fueras de juego, pero tienen que estar pendientes de los tiempos de ebullición, que aquí no hay prórrogas. Pasan fases eliminatorias, les vigilan los árbitros y ganan medallas. También tienen fans. En lugar de ser once en el césped, son diez entre fogones. Su equipación son las chaquetillas y no hacen magia con los pies, sino que son virtuosos con sus manos. Así es selección española de cocina de competición, la otra selección.

"¿Cómo que la selección española de cocina? ¿Eres el que cocinas a los del fútbol?". A esas preguntas se enfrentan sus integrantes, incluso dentro del sector. Es muy desconocida, tanto que algunos seleccionados apenas sabían de su existencia antes de formar parte de la alineación. Son jóvenes que representan los colores de su país con muchas ganas.

La formación española es joven, en comparación con las de otros países, ya que hay competiciones internacionales que se celebran desde hace casi un siglo. "Somos poco conocidos, pero representamos a España con nuestra cocina", cuenta el oscense Toño Rodríguez, capitán de la selección y chef de La Era de los Nogales, en Sardas. Esa tímida popularidad no es proporcional con el potencial de la gastronomía española, como recuerda Rodríguez.

Medallas conseguidas por la selección española de cocina de competición. T. R.

Toño es el director técnico de la selección, quien supervisa criterios, bases, pruebas... En su caso llegó a través de los múltiples concursos a los que se ha presentado a lo largo de su trayectoria. La condición de capitán le convierte en el puente entre los jurados y los cocineros.

"Si no entrenas durísimo, te abofetean"

"Si no entrenas durísimo, te abofetean", asegura el aragonés. Todos los meses se reúnen en un centro con cocinas en Almagro, donde acuden los jóvenes de toda España. Estas concentraciones las compaginan con tareas que Toño les manda para practicar. "La clave es repetir y perfeccionar", aconseja el jaqués. Deben tener en cuenta las pautas de cada competición. Por ejemplo, a veces la carne tiene que ser obligatoriamente picaña, en otras ocasiones se determina si las guarniciones son frías o calientes o si tienen que estar preparadas solo con vegetales. "En definitiva lo que se busca es representar a tu país con la gastronomía, que se identifique sin probarlo", resume el chef de Sardas.

Los aragoneses de la selección española de cocina de competición. T. R.

"Viajamos a olimpiadas, mundiales o certámenes con pocos medios –apostilla Toño–, pero conseguimos buenos resultados". En las últimas Olimpiadas Culinarias, que se celebraron en febrero en Stuttgart, se colgaron dos medallas de bronce. "Ponemos de nuestro dinero, vienen a Sardas a practicar y se hospedan en mi casa y de otro compañero, utilizamos nuestro género... No puede ser que vayamos a representar al país con una mano delante y otra detrás", recrimina Toño. Se comparan con países con altos presupuestos y un equipo cientos de personas. Si la situación no mejora, surge la duda si el equipo continuará: "Me costaría volver si no es con unos medios buenos...".

"Suena el himno, todos los países ondean sus banderas y bufandas..."

A Toño se le eriza la piel cuando recuerda entrenamientos, competiciones e inauguraciones. "Suena el himno, todos los países ondean sus banderas y bufandas...", explica.

El acento aragonés está muy presente. Hace poco más de un año se incorporó Nerea Bescós tras pasar una preselección. "Un mes antes de la competición ya estoy nerviosa, pero cuando llega el momento, hago lo que sé: agacho la cabeza y empiezo a cocinar". Confiesa que lo hace pensando en su tierra, en su Pedrola natal, que la siente muy dentro. Nerea se formó en la escuela Topi de Zaragoza y en la actualidad trabaja en El Doncel, un restaurante de Sigüenza con estrella Michelin. Esta chef valora mucho a sus compañeros: "El equipo humano es increíble, no hay nada de envidias".

Joven y aragonés también es Daniel Montanuy, en la parte más dulce de la selección de cocina, en los postres. Es de Tamarite y se formó en Guayente, aunque lleva una década trabajando en reputadas cocinas de Barcelona, como del Hotel Arts. "No sabes qué salto di cuando me enteré que había entrado en la selección", rememora. En su álbum de recuerdos está la ceremonia con el resto de naciones: "Pocas veces se vive una emoción así y lucimos la bandera de la gastronomía".

El cuarto aragonés es Christian Mor, también oscense, en su caso de Ontiñena. "Es un honor, un orgullo y gran privilegio formar parte de la selección y también una responsabilidad intentar llevar a lo más alto a tu país", cuenta Mor. "El jurado está muy encima de ti, hay que aprovechar al máximo el producto, no se puede llevar nada preparado, hay que tirar lo mínimo", reconoce Mor. Tal es el examen que el tribunal revisa, incluso, las basuras.

Un admirado capitán

Todos ellos se rinden ante Toño Rodríguez, que este año también se proclamó Cocinero del Año y levantó su primer sol Repsol. "Es un crack, es uno de los mejores cocineros que conozco y un diez como persona", lo describe Alfons Leiva, un barcelonés que llegó al grupo hace un par de años. "Nos motiva un montón, es una de las personas que siempre voy a recordar por todo lo que me aporta y le debo mucho", asegura Vicent Sanchis, un valenciano de 27 años que lo considera "un referente".

La ilusión es un ingrediente más para estos jóvenes, que ya miran a las próximas citas internacionales.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.