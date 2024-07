Abre una charcutería italiana en Zaragoza: embutidos y quesos calabreses en el Casco Histórico

Comprar en una charcutería calabresa es posible sin salir de Zaragoza. En un rincón del Casco Histórico de la ciudad, a apenas un minuto de la calle de Alfonso I, abre en unos días un nuevo establecimiento donde adquirir embutidos y quesos italianos, además de probarlos en los diferentes bocadillos que proponen.

Hace casi un año que surgió la idea de fundar L' Anaron, como se llama este proyecto. "Quería montar una bocatería, era algo que me ilusionaba", asegura Francesco Berardi, un italiano natural de Calabria. El empujón fue una conversación con un amigo italiano, la venta de un piso y que le chivaran que estaba disponible este local de la calle de Méndez Núñez esquina con las Vírgenes.

En los dos mostradores se descubre una amplia variedad de embutidos y quesos. Francesco cuenta que todos los productos los consigue en contacto directo con los productores, sin intermediarios. Para él, el reencuentro con estos sabores supone regresar a su infancia. "Solo los comía cuando iba de vacaciones", apunta con cierta nostalgia.

Considera que uno de los productos más peculiares es la mortadela trufada. "En Zaragoza no hay ninguna como esta, porque solo la hacen bajo pedido -explica Berardi-, igual que el jamón serrano con trufa que también me van a elaborar". En cambio, destaca que hay referencias que pueden ser similares a otros productos, como la sobrasada, la panceta o el salami, tanto picantes como dulces. A la lista se suma el guancialle y el capocollo. Además de la mortadela, ya sea con pistacho o trufa, y el jamón dulce. "Todo se trae de Calabria, menos el jamón que es de Módena, de Emilia-Romaña", indica este italiano.

En el capítulo de los quesos se combinan los curados con otros, como la burrata o la stracciatella. Cada semana recibirá un pedido con estos alimentos, por lo que garantizará la frescura. También hay picos de varios sabores traídos de Italia o berenjena y alcachofa encurtidas.

Se pueden comprar los productos para llevar a casa o comerlos en bocadillo en el mismo local, gracias a una amplia carta. "Sus nombres hacen referencia a amigos míos de siempre", sostiene Berardi. Maiolo, Arcuri, Piccinino, Columbus, Kroton, Satiro, Sammarco, Donadio... eso solo son algunos de ellos. "¡Yo soy Pistolino!", desvela entre risas. Entre los ingredientes de cada uno de ellos se desgrana provola, silana, tomate seco, parmesano, porcheta, caciocavallo o crema de calabaza, entre otros. Sus precios oscilan entre los 8,50 y 9,70 euros.

Y para brindar, cerveza de Peroni: "Tenemos la normal, además de la Peroni Nastro Azzurro y la Peroni Gran Reserva doble Malta de medio litro. Ichnusa y Birra Moretti son otras marcas italianas que ofrecemos". Junto a estas opciones, los vinos italianos. "Se puede elegir entre un Nero d' Avola de Sicilia, un Cirò Marina de Calabria o un Kerzo de Cerdeña, o dos blancos muy afrutados", enumera Francesco.

Con este nuevo negocio, Berardi confiesa que ha "vuelto a nacer". Francesco se instaló en Salou a principios de los años 90 y trabajó de mantenimiento en hoteles y de relaciones públicas. La crisis inmobiliaria le llevó al sector de la hostelería. Tomó el relevo de una pizzería y finalmente se mudó a Zaragoza, donde regenta una en la calle de Graus y otra en el paseo de Fernando el Católico. "Por este nuevo negocio tengo mucha ilusión, de eso no me falta", insiste. No solo se quiere quedar en este local, sino que apunta más lejos: "Seguramente al año que viene abra otro local más pequeño solo para llevar".

