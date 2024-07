La tapa de Teruel que no puedes perderte si visitas la ciudad en fiestas esta semana

Por fin han llegado los días más esperados por los turolenses, las fiestas patronales de la ciudad. Las queridas Fiestas del Ángel comenzaron el pasado 28 de junio de 2024 y se alargarán hasta el próximo 8 de julio. El fin de semana de la Vaquilla (del 5 al 8 de julio) es el que más turistas atrae. No obstante, la semana de antes, conocida coloquialmente en la capital mudéjar como 'la semana de ferias', tiene programados multitud de actos que no se perderá ningún turolense y no debería saltarse ninguna persona que visite Teruel estos días.

Al igual que todo aquel que pase por Teruel, no puede irse sin probar la tapa que reúne los sabores más característicos de la ciudad. Se trata de una creación que combina productos locales de alta calidad, conocidos por su sabor auténtico y su frescura. Es decir, jamón de Teruel, pan artesano, tomate de la huerta y aceite de oliva virgen extra. Y, no, no es un simple bocadillo de jamón.

Delicias de Teruel

Se trata de una tapa típica de Teruel: Delicias de Teruel. Un plato compuesto de jamón de Denominación de Origen de Teruel y pan artesanal con tomate de la huerta. Este jamón, con Denominación de Origen Protegida, es reconocido a nivel nacional e internacional por su calidad excepcional. Se caracteriza por su textura suave y su sabor delicado, ligeramente salado, que se deshace en el paladar. El proceso de curación, que puede durar hasta 24 meses, garantiza un producto final de altísima calidad, perfecto para ser la pieza central de esta tapa.

La tapa, por tanto, es sencilla. Las Delicias de Teruel no es otra cosa, que unas rebanadas de buen pan tostado, que se acompaña con una salsa de tomate triturado con ajo, aceite y se culmina con un buen jamón. Y, algunos de los mejores bares para probar esta tapa que se presenta con un buen plato de jamón, por un lado, y el pan tostado con el tomate para untar por otro, son:

Café 1900 Teruel, en la plaza del Torico.

Bar Teruel, en calle Rubio.

Restaurante Torico Gourmet, en la plaza del Torico.

Bar Tapas y Copas, paseo del Óvalo.

Bar Gregory, paseo del Óvalo.

Bar Las Mañicas, calle Sta. Emerenciana, 4

Y, muchos más restaurantes, desde HERALDO recomendamos que se pregunte en cualquier establecimiento de la capital mudéjar donde se pare a picar algo porque seguro que tienen este plato o pueden aconsejarte dónde lo tienen.