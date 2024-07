La hamburguesa zaragozana con sabor italiano que triunfa en Valencia

The Champions Burger continúa su gira por España. Después de que en el mes de abril aparcara sus 'foodtrucks' en la ribera del río Ebro, ahora están en el césped del estadio Mestalla de Valencia. El ingenio aragonés está presente en una de las hamburguesas, que cautiva a los paladares valencianos más estrictos.

'La Nonna' es la hamburguesa que el cocinero Álex Viñal, de Nola Smoke, ha llevado a Valencia. Se define como "una carbonara cremosa tradicional de nuestra abuela, la Nonna italiana". De ahí el nombre, ya que 'nonna' significa 'abuela' en italiano. Entre el pan de brioche casero se encuentra una pastilla de 180 gramos de carne madurada elaborada en su brasa kamado. Está acompañada de una salsa 'demi-glace' de 'ragout' de ternera guisada. El toque italiano también se aprecia en el parmesano -parmigiano reggiano- y el guanciale ahumado. Además, tiene una salsa 'nonna especial'.

La puesta de largo de esta hamburguesa fue en la cita de la capital catalana, en la Fira Barcelona Montjuïc, que se celebró del 15 al 26 de mayo. Pero hizo las maletas y también se ha podido degustar en Sevilla y estas semanas se encuentra en el estadio de Mestalla, sede del Valencia CF.

La hamburguesa 'La Nonna' ha sido "un éxito rotundo" desde que se presentara en la Ciudad Condal. De hecho, la semana pasada fue noticia que The Grefg, uno de los creadores de contenido más reconocidos a nivel mundial -con casi 7,5 millones de seguidores- declaró su amor por 'La Nonna', la hamburguesa zaragozana creada por Viñal.

"No puedo creerlo", confesó Viñal, unas palabras con las que mostró su sorpresa. "Que alguien tan influyente como The Grefg haya elegido 'La Nonna' como su favorita es un honor inmenso -añadió-. Esto no solo pone en alto a nuestra hamburguesa, sino que también destaca el arduo trabajo y la pasión que ponemos en cada creación".

Continúa la ruta de The Champions Burger

The Champions Burger se considera el mayor evento gastronómico de España, una iniciativa nómada que durante todo el año recorre más de quince ciudades de todo el país con el objetivo de llevar las mejores hamburguesas a todos los amantes de este plato. En Zaragoza, otra creación de Álex Viñal, su 'hermana' 'Grajams Bell', fue la ganadora de la cita con vistas a la basílica del Pilar.

"Buscamos la mejor hamburguesa gourmet de España, para ello enfrentaremos a cientos de hamburgueserías, subidas en sus 'foodtrucks', que lucharán cara a cara, plancha con plancha y sudor contra sudor, para lograr el premio a Mejor Hamburguesa de España 2024", mencionan desde la organización. El sabor, la combinación de ingredientes y la originalidad son algunos de los criterios que se siguen.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.